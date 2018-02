Sport - další výsledky

Cyklista Ondřej Cink, který se po jedné sezoně na silnici vrátil k horským kolům, zahájil sezonu druhým místem v etapovém závodu Mediterranean Epic. Bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2015 vyhrál závěrečný díl čtyřdenního podniku ve Španělsku. V celkovém pořadí Cinka porazil jen Francouz Jordan Sarrou, za kterým český jezdec zaostal o minutu a 50 sekund.

Judista Lukáš Krpálek získal na Grand Slamu v Paříži bronzovou medaili. V boji o třetí místo ve váze nad 100 kg porazil v prodloužení Roye Meyera z Nizozemska. Jediným přemožitelem českého reprezentanta byl v semifinále Korejec Kim Sung-min. Blízko medaili byl i Jaromír Musil ve váze do 81 kg, který rovněž došel do semifinále, ale pak podlehl Korejci I Sung-suovi a v boji o bronz světové jedničce Frankovi De Witovi z Nizozemska. Výsledkem bylo páté místo. Zatímco s Krpálkovou účastí v bojích o medaile se počítalo, o překvapení se postaral Musil, který se vrací po dlouhém zranění. V Paříži to byl jeho druhý start od října 2016.

Soupeřem českých tenistek v semifinále Fed Cupu bude Německo, které v Minsku vyhrálo nad Běloruskem 3:2. Hrát se bude 21. a 22. dubna na půdě soupeřek a pro Němky to bude odveta za prohrané finále této soutěže v Praze v roce 2014. Češkám nevyšlo přání hrát doma s Běloruskem. Kapitán Petr Pála předpokládá, že Němky nasadí do semifinále silnější sestavu. "Němky mají obrovsky silný tým, takže my taky budeme potřebovat silný tým. S tímhle kádrem, co máme, se dá porazit každý. Byl bych hrozně rád, kdyby holky byly připravené," dodal kapitán týmu, který vyhrál pět z předchozích sedmi ročníků Fed Cupu.