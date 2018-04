Sportovní střelec Jiří Lipták obsadil v trapu druhé místo na Světovém poháru v korejském Čchang-wonu. V dějišti zářijového mistrovství světa nestačil šestatřicetiletý český reprezentant jen na Itala Maura De Filippise, s nímž prohrál o tři rány. Liptákovi se v chladném počasí v Čchang-wonu dařilo už v kvalifikaci, kterou vyhrál se ziskem 123 bodů. Postup do šestičlenného finále těsně unikl jeho reprezentačním kolegům Davidu Kosteleckému a Michalu Hojnému.

Česká hokejová reprezentace do 18 let prohrála v posledním zápase v základní skupině MS s Finskem 2:4 a do čtvrtfinále postoupila ze čtvrtého místa.