Trenér Josef Jandač po květnovém mistrovství světa skončí u hokejové reprezentace. Jeho dalším působištěm bude Metallurg Magnitogorsk v Kontinentální lize. Devětačtyřicetiletému kouči vyprší v červnu u národního mužstva dvouletý kontrakt. Podle prezidenta hokejového svazu Tomáše Krále již finišují jednání o Jandačově nástupci.

Fotbalový gólman Marek Štěch se dostal do nejlepší sestavy roku čtvrté anglické ligy. Český brankář hraje od této sezóny za Luton, který je zatím druhý a blíží se k postupu do vyšší soutěže. Štěch nastoupil do 38 zápasů a 15krát udržel čisté konto.