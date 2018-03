Čtvrtkař Pavel Maslák se stal potřetí za sebou halovým mistrem světa. Na šampionátu v Birminghamu sice doběhl třetí za Španělem Óscarem Husillosem a Luguelínem Santosem z Dominikánské republiky, ti však byli po závodu diskvalifikováni. Maslák předvedl ve finále nejlepší výkon v sezoně 45,47 sekundy. Navázal na tituly ze Sopot 2014 a Portlandu 2016, ale jako vítěz se necítil. Oba nejrychlejší čtvrtkaři doplatili na nekompromisní přístup rozhodčích, kteří v Birminghamu předvedli smršť diskvalifikací včetně celého jednoho rozběhu mužů na 400 metrů. "Vyšlápnutí z dráhy by je nezrychlilo o tolik. Óscar by běžel evropský rekord, což by bylo super. Doufám, že ho to nakopne pro další roky a ten rekord zopakuje," uvedl Maslák. Nakonec druhý Američan Michael Cherry za ním zaostal o 37 setin, bronz získal Deon Lendore z Trinidadu a Tobaga.

Biatlonistka Markéta Davidová je juniorskou mistryní světa ve stíhacím závodu. Jednadvacetiletá olympionička v Estonsku vrátila Polce Kamile Žukové porážku ze sobotního sprintu a po stříbru se radovala z nejcennější medaile. Tou se zároveň rozloučila s juniorskou kategorií. Pro zlato si Davidová doběhla ve stíhačce na 10 kilometrů s velkým náskokem. Čtyři chyby při střelbě vynahradila nejrychlejším během z celého startovního pole a v cílové rovince si mohla užít radost i s národní vlajkou v ruce.

Kateřina Smutná doběhla třetí ve slavném Vasově běhu a podruhé se v cílovém městě Mora prosadila na pódium. Před dvěma lety se zapsala do historie závodu na 90 kilometrů klasicky jako vítězka. Z českých lyžařů skončil nejvýše Stanislav Řezáč, který při svém dvacátém startu doběhl na sedmém místě. Vítězem 94. ročníku se stal Nor Andreas Nygaard, jenž měl ve strhujícím finiši nejvíce sil, mezi ženami triumfovala domácí Lina Korsgrenová. Smutná zaostala za švédskou vítězkou o necelých šest minut.

Skikrosařka Nikol Kučerová obsadila šesté místo ve druhém závodu Světového poháru v Solněčné Dolině v Rusku a vyrovnala si druhý nejlepší výsledek v kariéře. Pro zlato si dojela úřadující mistryně světa Švédka Sandra Näslundová, už jistá celková vítězka Světového poháru.

Judista David Klammert získal na turnaji European Open v Praze poprvé v kariéře mezi seniory stříbrnou medaili v kategorii do 90 kilogramů. Zastínil tak i olympijského vítěze Lukáše Krpálka, který ve váze nad 100 kg prohrál v semifinále a nakonec vybojoval bronz. Cenný kov naopak těsně unikl Jaromíru Musilovi, který ve váze do 81 kg skončil pátý.

Týden po sestřině vítězství v Thajsku těsně unikl další dceři Petra Kordy triumf na okruhu profesionálních golfistek LPGA. Devatenáctiletá Nelly vstupovala v Singapuru do posledního kola v čele s náskokem jedné rány, ale předčila ji americká krajanka Michelle Wieová. Mladší z dcer bývalého českého tenisty se podělila o druhé místo.