Rychlobruslařka Martina Sáblíková úspěšně zvládla generálku na olympijské hry v Pchjongčchangu. V Erfurtu sice při Světovém poháru nedokázala vybojovat vytoužený triumf na trati 3000 metrů, i s třetím místem však byla nakonec vcelku spokojená. Po zdravotních problémech, které ji od začátku sezony provázely, věří, že v Koreji bude schopná opět bojovat o medaile. I pro Karolínu Erbanovou byla akce v Erfurtu generálkou na olympiádu. Zatímco na pětistovce dokázala vybojovat zlato a stříbro, na kilometru byla dvakrát pátá.

První medaili v roce 2018 pro české judo vybojoval David Klammert. Na Grand Prix v Tunisu získal ve váze do 90 kilogramů bronz, když prohrál jen v semifinále. Je to jeho nejcennější medaile, dosud byl bronzový jen na Světových pohárech v Minsku a Katowicích. Ve světovém žebříčku se posune do nejlepší dvacítky. V semifinále byl nad Klammertovy síly pozdější vítěz Islam Bozbajev z Kazachstánu. V boji o bronz český judista jasně přepral Brazilce Rafaela Maceda, kterému nasadil ipon po 77 vteřinách.

Tenisté Tomáš Berdych a Karolína Plíšková postoupili do čtvrtfinále Australian Open. Šestá nasazená Plíšková porazila v českém osmifinále Barboru Strýcovou 6:7, 6:3, 6:2 a narazí na světovou jedničku Simonu Halepovou z Rumunska. Devatenáctka Berdych porazil Itala Fabia Fogniniho hladce 6:1, 6:4, 6:4 a posedmé si v Melbourne zahraje čtvrtfinále, ve kterém se utká s obhájcem titulu Rogerem Federerem. Se Švýcarem loni prohrál ve třetím kole.