Martin Kolomý s kamionem Tatra obsadil druhé místo v 6. etapě Rallye Dakar. Martin Macík dojel pátý a v průběžném pořadí je čtvrtý. Na trati, která účastníky jubilejního 40. ročníku zavedla z Peru do Bolívie, byl nejrychlejší Argentinec Federico Villagra. V čele zůstal obhájce prvenství Eduard Nikolajev z Ruska. Až do středy závodníci bojovali zejména s písečným a dunovým terénem, ve čtvrtek zavítali do hor. Trasu z Arequipy do La Pazu dlouhou 750 kilometrů tvořily vesměs vysokohorské cesty, na kterých byl i sníh.

Martin Prokop obsadil na Dakaru deváté místo a před dnem volna si na slavné soutěži polepšil v kategorii automobilů o dvě pozice na sedmou. Při přesunu účastníků z Peru do Bolívie zaostal s fordem na 313 měřených kilometrech o 12 a půl minuty za nejrychlejším Španělem Carlosem Sainzem.

Zraněný motocyklový jezdec Ondřej Klymčiw je v nemocnici v Limě stále udržován v umělém spánku. Operace poraněných obratlů účastníka Rallye Dakar je naplánována na sobotu. Podle prvních informací měl český reprezentant podstoupit zákrok již ve středu, lékaři však postup s ohledem na otok plic několikrát upravili. Jedenáctý muž loňského Dakaru byl i v úvodu 40. ročníku slavné rallye nejlepším Čechem mezi motocyklisty a po neděli mu patřilo 24. místo. V soutěži startoval Klymčiw počtvrté. Havárie ukončila jeho snažení i před dvěma lety, kdy si po pádu ve vysoké rychlosti vykloubil kyčel a poranil pánev, slezinu a hrudník.

České biatlonistky ve vytrvalostním závodě na Světovém poháru v Ruhpoldingu nenavázaly na středeční vydařené vystoupení mužů, kteří se v trojici dostali do první desítky. Ženy neměly tak přesnou mušku, nejlepší z nich Veronika Vítková obsadila se dvěma trestnými minutami dvanáctou příčku. Stejně jako před dvěma lety v Ruhpoldingu vyhrála Italka Dorothea Wiererová.

Čeští biatlonisté Hošek, Krčmář, Šlesingr a Moravec byli osmí ve štafetě v Ruhpoldingu. Počtvrté za sebou v tomto německém středisku vyhráli Norové.

Sdruženář Tomáš Portyk skončil dvacátý na Světovém poháru ve Fal di Fiemme a při pátém startu v olympijské sezoně počtvrté bodoval. Naopak Miroslav Dvořák a Ondřej Pažout byli až v páté desítce pořadí v závěru startovního pole. S náskokem 18 sekund vyhrál v letošní premiéře Nor Jörgen Graabak.

Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková s novou tchaj-wanskou spoluhráčkou Čchan Jüng-žan v Sydney na titul nedosáhly. Turnajové jedničky ve finále podlehly třetímu nasazenému kanadsko-čínskému páru Gabriela Dabrowská, Sü I-fan 3:6, 1:6.