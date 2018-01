Českým biatlonistům se nadmíru vydařil vytrvalostní závod Světového poháru v Ruhpoldingu. Díky přesné střelbě skončil Ondřej Moravec druhý a měsíc před olympijskými hrami vybojoval první medailové umístění v sezoně pro český mužský tým. Do elitní desítky se vešli i Michal Krčmář a Michal Šlesingr. Bezchybně střílející Krčmář si pátým místem vylepšil maximum této zimy. Šlesingr při návratu po problémech s kolenem obsadil s jednou chybou osmé místo.

Start hokejového útočníka Jaromíra Jágra na olympijských hrách je krajně nepravděpodobný. Trenér národního týmu Josef Jandač s pětačtyřicetiletým hráčem, který podle spekulací zámořských médií v nejbližší době předčasně ukončí angažmá v Calgary, v pondělí telefonicky mluvil a možnost, že by jej zařadil do výběru pro Pchjongčchang, nevidí realisticky. Jágr je totiž momentálně smluvně vázaný v klubu NHL, je zraněný a navíc si prý sám uvědomuje, že v aktuální sezoně nejsou jeho výkony optimální. V pondělí to byl velmi příjemný rozhovor, trošku jsme se i zasmáli. Nicméně pro něj není současná situace jednoduchá," dodal Jandač.

Petra Kvitová vypadla na tenisovém turnaji v Sydney v druhém kole. V boji o postup do čtvrtfinále prohrála s Italkou Camilou Giorgiovou 6:7 a 2:6.

Tenista Jiří Veselý porazil na turnaji v Aucklandu ve 2. kole třetího nasazeného Američana Sama Querreyho 6:4, 6:7, 7:6 a stejně jako loni postoupil do čtvrtfinále. V něm se utká se Španělem Robertem Bautistou.