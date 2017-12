Čeští junioři porazili ve svém závěrečném vystoupení v základní skupině B mistrovství světa v Buffalu hokejisty Švýcarska 6:3. Do čtvrtfinále play off tak půjdou ze druhé, nebo třetí příčky, rozhodne o tom zbývající duel mezi Švédskem a Ruskem. Svěřenci kouče Filipa Pešána v ofenzivně laděném duelu vyslali na branku soupeře 60 střel mezi tyče, dva góly dal útočník Kristian Reichel.

Petra Nováková doběhla čtrnáctá v druhé etapě Tour de Ski na 10 km klasicky v Lenzerheide a stejné místo jí patří v průběžném pořadí. Zvítězila norská lyžařka Ingvild Flugstad Östbergová a vede i celkově. Mužskou klasickou patnáctku vyhrál domácí Švýcar Dario Cologna, nejlepšímu Čechovi Martinu Jakšovi unikla o šest desetin sekundy bodovaná třicítka.

Do druhého závodu Turné čtyř můstků v Garmisch-Partenkirchenu se stejně jako v Oberstdorfu kvalifikovalo trio českých skokanů na lyžích Roman Koudelka, Vojtěch Štursa a Čestmír Kožíšek. Opět neuspěl Viktor Polášek, jehož od postupové padesátky dělily necelé dva body. České trio skončilo v kvalifikaci v páté desítce a pro první kolo novoročního závodu, jež se tradičně skáče k.o. systémem, bude mít hodně silné soupeře. Jednačtyřicátý Koudelka, který v Oberstdorfu jako jediný z Čechů díky 30. místu bodoval, se utká s vítězem Turné z roku 2016 Peterem Prevcem ze Slovinska. Kvalifikaci vyhrál a šek na 2000 eur získal Nor Johann Andre Forfang díky nejdelšímu skoku 140,5 metru. Druhý byl Polák Dawid Kubacki.

Fotbaloví internacionálové Sparty v Silvestrovském derby rozdrtili pražského rivala Slavii 9:4. Letenští dosáhli v tradiční exhibici na závěr roku svého nejvyššího vítězství a ve 32. ročníku zaznamenali teprve sedmou výhru. V utkání veteránů nad 45 let triumfovala Slavia 2:1. "Jsem rád, že jsme vyhráli a trošku zmírnili špatnou bilanci, kterou Sparta v Silvestrovském derby se Slavií má," řekl novinářům jeden z nováčků v letenském dresu brankář David Bičík, stále ligový hráč Sparty. Za Slavii nastoupil i nedávno odvolaný kouč Jaroslav Šilhavý a fanoušci několikrát skandovali jeho jméno. "Za podporu jim děkuji, byli fantastičtí," řekl Šilhavý. Mezi oběma zápasy diváci i hráči uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého trenéra Josefa Pešiceho, který působil ve Spartě i Slavii.

Olga Roučková se v lednu jako první česká čtyřkolkářka postaví na start Rallye Dakar a její cíl je jednoduchý - dojet se ctí do cíle a získat zkušenosti pro další rok. Na slavném závodě chce totiž startovat i v budoucnosti a už i s ambicemi. "Nebudu ale říkat, že teď chci hlavně dojet a přežít to. Chci zdolávat etapu po etapě, den po dni a dojet do cíle," řekla Roučková ČTK. "Chci se toho co nejvíce naučit a další Dakar závodit. Ten první ne," uvedla třiatřicetiletá česká reprezentantka. Závodům na čtyřkolkách se Roučková věnuje již řadu let a letos ovládla i konečné hodnocení evropského seriálu Baja. Roučková nebude jedinou Češkou na startu, na motocyklu se z Limy do Córdoby vydá i Gabriela Novotná.