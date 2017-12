Junior Tomáš Kopecký vyhrál závod Světového poháru cyklokrosařů v belgickém Heusden-Zolderu a po druhém vítězství v sezoně se dostal do čela průběžného pořadí. Mezi jezdci do 23 let skončil Adam Ťoupalík těsně pod stupni vítězů, Kateřina Nash byla v závodu žen až čtrnáctá. Vicemistr Evropy z Tábora Kopecký svedl v juniorském závodě tuhý souboj s domácím Jarnem Bellensem.

Adam Ondra letos posunul hranici obtížnosti sportovního lezení na stupeň 9c. Po úspěchu v norském Flatangeru, kde zúročil dvacet let zkušeností, chce v nadcházející roce najít další stejnou těžkou skálu. "Na lezení je krásné, že skal a cest, které na světě jsou, je tolik, že motivaci nikdy neztratím," řekl Ondra. Už vytipoval několik kandidátů na nové cesty obtížnosti 9c. Buď v Itálii v Arcu u Lago di Garda nebo v jižní Francii v oblasti Saint Léger. Letos se podruhé za sebou dostal mezi desítku nejlepších českých sportovců roku. V konkurenci sedmi mistrů světa či tenisové jedničky skončil sedmý.