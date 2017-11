Česká běžkyně Eva Vrabcová Nývltová skončila v maratonu v New Yorku sedmá v osobním rekordu 2:29:41. Byla o patnáct sekund rychlejší než při čtrnáctém místě na mistrovství světa v Londýně a podruhé se dostala pod hranici dvou hodin a 30 minut. Po čtyřiceti letech vyhrála slavný závod domácí Američanka. Shalane Flanaganová totiž překazila favorizované Keňance Mary Keitanyové útok na čtvrtý triumf za sebou a zvítězila v čase 2:26:53. V pomalu rozběhnutém závodě se Vrabcová Nývltová dlouho držela v elitní skupině, která se do třicátého kilometru zúžila na osm závodnic. Vrabcová Nývltová se stala první českou běžkyní, která maraton v New Yorku zaběhla pod 2:30. "Jsem nadšená. Samozřejmě těch pár sekund (od 4. místa) mrzí, ale jsem ráda, že jsem se do 35. kilometru držela v čelní skupině, to se mi ještě nikdy nepovedlo. A na závěr nemám takovou rychlost," řekla Vrabcová ČTK.

Lukáš Krpálek se podesáté za sebou stal českým judistou roku. Anketu českého svazu za rok 2017 vyhrál před Pavlem Petřikovem a Davidem Klammertem. Výsledky byly oznámeny v rámci finále extraligy Judo Show Cupu, v němž triumfoval domácí klub USK Praha a i bez Krpálka porazil Vršovice 3:2. Sedmadvacetiletý Krpálek je nejúspěšnějším českým judistou historie, má na kontě tituly mistra Evropy i světa a v roce 2016 vyhrál olympijské hry. V tomto roce se poprvé představil v nejvyšší váhové kategorii nad 100 kilogramů a hned se probojoval mezi elitu. Na mistrovství Evropy ve Varšavě získal bronz a vyhrál Grand Prix v Antalyi a čínském Chu-che-chao-tche. Zranění kotníku ho sice připravilo o mistrovství světa, přesto je nyní na světovém žebříčku na devátém místě. A vyhrál patnáct z osmnácti utkání.