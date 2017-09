Třináct českých reprezentantů v sedmi posádkách se představí na mistrovství světa ve veslování, které v neděli začne v Sarasotě na Floridě. Hlavní hvězdou výpravy je skifař Ondřej Synek, který bude útočit na pátý titul. "Výzva to je. V historii pět zlatých medailí získali jen (Novozélanďan Mahé) Drysdale a (Němec Peter-Michael) Kolbe, já mám čtyři. Mohl bych je dotáhnout. Uvidíme," uvedl Synek před odletem do USA. Nejlepší český veslař historie se na start postaví jako obhájce prvenství, neboť ovládl šampionát v roce 2015 ve francouzském Aiguebelette. Loni byly veslařským vrcholem sezony olympijské hry v Riu, na kterých skončil Synek třetí. "Je to zvláštní a vůbec mi nedošlo, že obhajuji titul. Jedu závodit a chci prodat, co jsem za celý rok natrénoval," podotkl Synek. Dlouholetý rival Drysdale letošní sezonu vynechal.

Tenistka Barbora Strýcová nenašla ani ve čtvrtém vzájemném utkání recept na Anastasii Pavljučenkovovou a na turnaji v Tokiu vypadla ve čtvrtfinále. Jednatřicetiletá česká hráčka, jež v předchozích třech duelech neuhrála proti Rusce ani set, prohrála po více než dvouhodinové bitvě 7:5, 3:6 a 1:6. O postup do semifinále si v Tokiu zahraje ještě Karolína Plíšková. Druhou nasazenou tenistku čeká v duelu bývalých světových jedniček Němka Angelique Kerberová.