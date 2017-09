Tenistky Lucie Hradecká a Kateřina Siniaková podlehly ve finále čtyřhry na US Open druhému nasazenému páru Martina Hingisová, Chan Yung-jan 3:6, 2:6.

Karolína Plíšková po vyřazení ve čtvrtfinále US Open klesla podle předpokladů z prvního na čtvrté místo žebříčku. Na první pozici v pořadí čtyřhry zůstala Lucie Šafářová. Druhá nejlepší česká tenistka Petra Kvitová, jež také hrála čtvrtfinále US Open, si polepšila o jednu příčku na 13. pozici. Nejlepší český tenista Tomáš Berdych si po vyřazení v druhém kole pohoršil o jedno místo opět na 19. pozici, na níž byl už týden před newyorským grandslamem. V pořadí Race to London o postup na Turnaj mistrů je Berdych čtrnáctý.