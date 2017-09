Tenistka Petra Kvitová na grandslamovém US Open překvapivě vyřadila Španělku Garbiňe Muguruzaovou a postoupila do čtvrtfinále. V souboji vítězek Wimbledonu porazila třetí nasazenou ve večerním osmifinále na centrkurtu v New Yorku po setech 7:6 a 6:3.

České fotbalisty čeká zápas o naději. Reprezentanti se v osmém z deseti duelů kvalifikace mistrovství světa dnes večer představí v Severním Irsku a jedině výhra je před říjnovým vyvrcholením skupiny udrží v boji o druhé místo a účast v baráži o šampionát v Rusku. Ostrovní soupeř si naopak případným bodovým ziskem v Belfastu může definitivně zajistit druhou příčku.