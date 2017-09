Karolínu Plíškovou dělil jeden míč od vyřazení z grandslamového US Open, světová jednička ale odvrátila Číňance Čang Šuaj mečbol a zápas třetího kola vyhrála 3:6, 7:5 a 6:4. Do osmifinále postoupila i Lucie Šafářová, která si poradila s japonskou tenistkou Kurumi Naraovou 6:3 a 6:2. Pokud Plíšková i Šafářová pondělní zápasy zvládnou, potkají se ve Flushing Meadows ve čtvrtfinále. Plíšková má stále naději, že zůstane po US Open světovou jedničkou. O první místo nyní bojuje se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a Ukrajinkou Elinou Svitolinovou.

Česká reprezentace na motocyklové Šestidenní obsadila ve francouzském Brive třinácté místo a nenavázala tak na překvapivý bronz z loňského roku. Čtveřici Patrik Markvart, Patrik Liška, Jakub Šefr a Milan Enge připravilo o lepší výsledek Markvartovo zranění v předposlední etapě a následné penalizace. Do té doby patřilo Čechům sedmé místo. Juniorský tým ve složení Adolf Živný, Robert Friedrich, Jiří Hádek skončil osmý. Z vítězství se v obou soutěžích radovali reprezentanti Francie, kteří tak dokonale využili výhodu domácího prostředí. Ve Světové trofeji porazili druhou Austrálii o šest minut, junioři předčili druhé Italy jen o 15 sekund.

Hokejisté Komety Brno zdolali ve skupině B Ligy mistrů norský Stavanger 4:3 v prodloužení, vyhráli i čtvrtý zápas a postoupili do osmifinále. Liberec ve skupině E sice na ledě Vaxjö vyrovnal z 0:3 na 3:3, ale nakonec prohrál 3:6 a ani podruhé na švédský celek nestačil. Hradec Králové ve skupině F podlehl na ledě TPS Turku 1:3 a je poslední. Třinec naopak vyhrál v Dánsku nad Esbjergem 2:1 a drží se v čele skupiny D.