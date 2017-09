Překážkářka Zuzana Hejnová doběhla druhá ve finále atletické Diamantové ligy v Bruselu. Dvojnásobná mistryně světa se letos poprvé dostala pod 54 sekund, ale ani čas 53,93 na vítězství nestačil. O čtyři setiny před českou reprezentantkou doběhla olympijská vítězka a vedoucí žena letošních tabulek Dalilah Muhammadová z USA. Třetí příčku v soutěži výškařek obsadila Michaela Hrubá díky překonání 188 centimetrů na první pokus. V chladném bruselském večeru nestačila jen na suverénku této sezony Marii Lasickeneovou z Ruska, která triumfovala výkonem 202 centimetrů, a vicemistryni světa Julii Levčenkovou z Ukrajiny (194). Třetí příčku v závěrečném mezinárodním závodě sezony si užívala. "Vybojovali jsme super umístění a výkon je vzhledem k počasí v rámci možností," uvedla na facebooku svěřenkyně Michala Pogányho.

Čeští fotbaloví reprezentanti prohráli v sedmém z deseti zápasů kvalifikace mistrovství světa s obhájcem trofeje Německem 1:2 a jejich šance na druhé místo ve skupině a účast v baráži o šampionát výrazně poklesly. Favorit vedl v Edenu od čtvrté minuty, kdy se trefil Timo Werner. V 78. minutě srovnal Vladimír Darida, ale dvě minuty před koncem rozhodl sporným gólem Mats Hummels. Český celek ztrácí na třetím místě tabulky tři kola před koncem skupiny už sedm bodů na druhé Severní Irsko, na jehož půdě se představí v pondělí v Belfastu. Svěřenci kouče Karla Jarolíma potřebují k druhému místu vyhrát všechny tři zbývající duely a navíc doufat, že Severní Irové už naopak ani jednou nezvítězí. Do baráže o šampionát v Rusku postoupí z druhých míst osm nejlepších týmů.

Český travní lyžař Martin Barták dominoval na juniorském mistrovství světa. V italském Saurisu vyhrál všechny závody, do kterých nastoupil, a získal čtyři zlaté medaile. Jeho reprezentační kolegyně Adéla Kettnerová přidala zlato a dvě stříbra.

Český volejbalový svaz se uchází o pořádání jedné ze základních skupin mistrovství Evropy žen v roce 2019. Po změně formátu bude na šampionátu startovat 24 týmů a hrát se bude ve čtyřech zemích. Dalšími organizátory by měly být Turecko, Polsko a Maďarsko. "Turecko a Polsko už evropská volejbalová konfederace potvrdila jako pořadatele, my a Maďarsko jsme projevili zájem o další základní skupiny. Rozhodne se do konce roku," řekl ČTK předseda svazu Marek Pakosta. Mužské ME 2019 společně uspořádají Francie, Nizozemsko, Belgie a Slovinsko, hrát se bude od 13. do 29. září.