Tenistka Lucie Šafářová si zahraje popáté v kariéře na grandslamovém US Open ve třetím kole. Češka si ve večerním utkání v New Yorku poradila ve druhém kole s Japonkou Nao Hibinovou 6:1, 3:6 a 6:2 a bude hrát proti další Japonce Kurumi Naraové, která překvapivě vyřadila Rusku Světlanu Kuzněcovovou. Ve 3. kole jsou letos na US Open tři české hráčky. Šafářová doplnila světovou jedničku Karolínu Plíškovou a Petru Kvitovou. Čeští muži už dohráli.

Koulař Tomáš Staněk obsadil pátou příčku ve finále Diamantové ligy v Bruselu. Jeho nejdelší pokus v soutěži na náměstí Grand Place měřil 21,39 metru. Vyhrál Američan Darrell Hill, který v poslední sérii vylepšil rekord mítinku na 22,44 metru.

Čeští volejbalisté si na mistrovství Evropy v Polsku o medaile nezahrají. S Německem prohráli 1:3 a nepovedla se jim odveta za porážku v základní skupině. Oproti nedělnímu utkání ve Štětíně však v Katovicích sehráli s německým favoritem vyrovnanou partii. Na Euru zaznamenali nejlepší umístění po 16 letech, celkově by měli skončit osmí.