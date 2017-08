Tenistka Petra Kvitová postoupila už do třetího kola grandslamového US Open. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu zdolala ve druhém kole v New Yorku Francouzku Alizé Cornetovou suverénně 6:1 a 6:2. Ještě v prvním kole uspěla světová deblová jednička Lucie Šafářová, která porazila šestadvacátou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska 6:7, 6:1 a 6:4. Kristýna Plíšková vypadla druhém kole s turnajovou jednatřicítkou Magdalénou Rybárikovou po prohře dvakrát 6:7. Tenista Tomáš Berdych letos i napotřetí porazil na grandslamu Ryana Harrisona. V prvním kole US Open v New Yorku Američana zdolal 6:4, 6:2 a 7:6.

Světová jednička Karolína Plíšková si i ve druhém utkání na grandslamovém US Open zahraje na centrkurtu Arthura Ashe. Česká tenistka se na největším dvorci ve Flushing Meadows utká s domácí Nicole Gibbsovou. Ve čtvrtečním programu 2. kola je i další čtveřice českých hráčů, hrát budou Tomáš Berdych, Barbora Strýcová, Lucie Šafářová a Denisa Allertová.

Čeští volejbalisté zaskočili v osmifinále mistrovství Evropy obhájce titulu Francouze a po výhře 3:1 jsou poprvé od roku 2001 ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním utkání je v Katovicích čeká opět Německo, kterému v základní skupině podlehli 0:3.