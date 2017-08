Čeští oštěpaři ovládli finále Diamantové ligy v Curychu. Popáté v kariéře se vítězkou prestižního seriálu stala Barbora Špotáková, loňský triumf obhájil Jakub Vadlejch. Úspěch českých barev na Weltklasse podtrhla dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová, která zvítězila ve vloženém závodě na 400 metrů překážek. Svůj nejlepší čas sezony vylepšila o pět setin na 54,13 sekundy.

Nejvýše nasazenými tenisty na grandslamovém US Open budou světové jedničky Karolína Plíšková a Španěl Rafael Nadal. Petra Kvitová půjde do závěrečného grandslamu sezony v New Yorku jako číslo 13, Barbora Strýcová bude třiadvacítka. Jediným nasazeným českým mužem bude s číslem 15 Tomáš Berdych.

Fotbalisté Plzně potřetí za sebou postoupili do skupiny Evropské ligy. Západočeši v odvetě čtvrtého předkola v Larnace vydřeli remízu 0:0 a udrželi náskok 3:1 z domácího utkání. Viktoria za kvalifikaci do základní fáze dostane bonus 68 milionů korun. Soupeře jí přidělí páteční los.

Dráhový cyklista Daniel Babor se v Montichiari stal juniorským mistrem světa ve scratchi. V červenci v téže disciplíně triumfoval i na evropském juniorském šampionátu v Portugalsku.

Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství světa v rychlostní kanoistice v Račicích do finále kilometrové trati. V semifinále na 500 m uspěly také deblkanoistky Jana Ježová a Lenka Součková a deblkajak Radek Šlouf, Jan Štěrba. Na kilometrové trati pojede finále deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel i mladé deblkajakářky Štěpánka Sobíšková, Barbora Galádová. Čtyřkajaku Trefil, Davídek, Nepraš, Veselý na neolympijské trati 1000 m unikl o pouhých 66 tisícin sekundy přímý postup do finále.