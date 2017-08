Fotbalisté Plzně chtějí ve čtvrtek dovést do úspěšného konce slibně rozehrané čtvrté předkolo Evropské ligy s Larnakou a v odvetě na Kypru udržet náskok 3:1 z domácího utkání. Viktoria může potřetí za sebou postoupit do základní skupiny, za což by dostala bonus 68 milionů korun. "Jsme plní očekávání a chtěli bychom postoupit. Věříme, že to zvládneme. Rozehráli jsme to dobře, ale na druhou stranu to určitě ještě není hotové a čeká nás pekelné prostředí," řekl novinářům na letišti obránce David Limberský. "Věřím, že na Kypru budeme hrát mnohem důsledněji. Odveta ale bude na horké půdě velmi složitá," doplnil kouč Pavel Vrba.

České volejbalistky vstoupily do baráže o postup na mistrovství světa prohrou s Belgií 2:3. Svěřenkyně trenéra Zdeňka Pommera doplatily na špatný vstup do rozhodujícího tie-breaku, v němž nabraly ztrátu, kterou už nedohnaly. Z šestičlenné baráže postoupí na světový šampionát, který se bude hrát příští rok v Japonsku, nejlepší dva týmy.