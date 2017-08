Český mílař Jakub Holuša doběhl na mistrovství světa v Londýně ve svém prvním velkém finále na 1500 m na pátém místě. Dvojnásobný triumf slavili Keňané, vyhrál lídr letošních tabulek Elijah Manangoi v čase 3:33,61 před Timothym Cheruiyotem. Holuša byl teprve druhým Čechem, který se v této disciplíně dostal do finále MS po Janu Kubistovi v roce 1983. Už postup mezi nejlepší pro něj byl životním úspěchem, ale ani ve finále nebyl bez šance a skvělým finišem se prodral na páté místo v čase 3:34,89. "Včera bych to bral všema dvaceti, ale dnes jsem malinko zklamaný, protože medaili bral Evropan. Ale pátý místo je skvělý, kdo by to čekal. Je to ohromný úspěch a je to krásný výsledek," hodnotil své vystoupení.

Šéftrenér Tomáš Dvořák hodnotil atletické mistrovství světa z českého pohledu pozitivně. S novináři hovořil ještě před finále závodu na 1500 metrů, ve kterém Jakub Holuša doběhl pátý. Češi díky oštěpařům Barboře Špotákové, Jakubu Vadlejchovi a Petru Frydrychovi získali v Londýně tři medaile, předloni v Pekingu byla jediná zásluhou zlaté překážkářky Zuzany Hejnové. Výrazně si Češi polepšili také v bodovém hodnocení za umístění do osmého místa. V roce 2015 měli čtrnáct bodů, letos jich nasbírali 37. Vedle medailistů k tomu přispěli čtvrtými místy Hejnová a koulař Staněk, pátou pozicí mílař Holuša a osmými příčkami desetibojař Adam Sebastian Helcelet a kladivářka Kateřina Šafránková.

Bikerovi Kristiánu Hynkovi unikla o deset vteřin medaile z mistrovství Evropy v maratonu. Obhájce bronzu obsadil pod tatranskými štíty ve Svitu i s defektem páté místo. Pro titul si dojel po 134 kilometrech s převýšením 4500 metrů portugalský exmistr světa Tiago Ferreira. Specialista na dlouhé trati Hynek už má tři evropské medaile. Bronz z loňska i z roku 2013, před pěti lety se stal šampionem. Těsně za ním šestý dnes dojel šestý Jiří Novák, který rovněž musel řešit defekt.

Motocyklista Karel Abraham dojel ve Velké ceně Rakouska na 14. místě ve třídě MotoGP a posedmé v sezoně bodoval. Vyhrál Ital Andrea Dovizioso, který odolal všem útokům lídra šampionátu Španěla Marca Márqueze. Abraham do závodu odstartoval z jedenácté pozice, nakonec si o tři příčky pohoršil. Do celkové klasifikace si připsal dva body, celkem jich má na kontě 25 a průběžně je sedmnáctý. Třetí skončil Márquezův krajan Dani Pedrosa. Jakub Kornfeil se v kategorii Moto3 protrápil k 20. místu, když těžil pouze z pádů soupeřů.