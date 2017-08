Na olympijském stadionu v Londýně dnes večer začne mistrovství světa v atletice. V první den se představí v akci i pětice českých reprezentantů. Kvalifikační boje čekají dálkaře Radka Jušku a trojici tyčkařek Romana Maláčová, Jiřina Ptáčníková a Amálie Švábíková. Rozběh na 1500 metrů absolvuje Simona Vrzalová. Limit v dálce je 805 cm, Juška letos v květnu při českém rekordu doletěl do vzdálenosti 829 cm. Tyčkařky mají limit 460 cm, což v této sezoně z českých reprezentantek skočila jen Maláčová.

Fotbalisté Sparty prohráli s Crvenou Zvezdou domácí odvetu 0:1 a po porážce 0:2 z Bělehradu pro ně skončila pohárové sezona už ve třetím předkole Evropské ligy. Pro letenský celek je to nejhorší výsledek na evropské scéně od ostudy se švédským Häckenem v roce 2013. Novou éru Sparty po příchodu italského trenéra Stramaccioniho a deseti nových hráčů provází velké rozpaky. Letenský celek ze tří dosavadních soutěžních utkání dvě prohrál a jednou remizoval.

Fotbalisté Mladé Boleslavi ani na pátý pokus nepřešli přes 3. předkolo Evropské ligy. Po domácí výhře 2:1 nad Skënderbeu Korcë nezvládli odvetu v Albánii, kde sice vedli gólem Adama Jánoše, ale zápas prohráli 1:2. Penalty pak zvládli lépe domácí a vyhráli 4:2. Mladá Boleslav tak přišla o šanci na největší úspěch v pohárech za posledních deset let od postupu do základní skupiny Poháru UEFA v roce 2007.

Oba páry českých plážových volejbalistek vypadly na mistrovství světa ve Vídni v osmifinále s americkými soupeřkami a obsadí dělené deváté místo. Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková nevyužily v duelu s April Rossovou a Lauren Fendrickovou mečbol a prohrály 21:19, 21:23, 9:15. Třísetové drama se smutným koncem absolvovaly také Kristýna Hoidarová Kolocová a Michala Kvapilová proti pátým nasazeným Summer Rossové a Brooke Sweatové, kterým podlehly 21:17, 20:22 a 12:15.

Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha ukončil po dvou letech angažmá v Barceloně. Pětatřicetiletý hráč, kterého trápí zdravotní potíže, zvažuje konec kariéry."Kvůli zdravotním problémům, především pak po operacích se stydkou kostí a koleny, již nejsem schopen dostat se na takovou úroveň házené, ze které bych měl radost a kterou jsem si užíval především během mnoha krásných sezon v německé bundeslize. Je to do jisté míry smutné, na druhou stranu to patří k životu profesionálního sportovce," uvedl Jícha v prohlášení společnosti Sport Invest, která ho zastupuje. V Barceloně měl Jícha smlouvu ještě na dva roky. Jícha přišel do katalánského velkoklubu předloni z Kielu, kde prožil nejlepší roky své kariéry. S německým celkem vybojoval sedm bundesligových titulů a dva triumfy v Lize mistrů. Německý tým vedl i jako kapitán a v jeho službách si v roce 2010 vysloužil vítězství v anketě o nejlepšího házenkáře světa.