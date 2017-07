Oba české páry ovládly na mistrovství světa v plážovém volejbalu ve Vídni boje ve skupinách a do play off prošly po třech výhrách. Michala Kvapilová s Kristýnou Hoidarovou Kolocovou dnes na závěr skupiny L porazily v parnu domácí dvojici Stefanie Schwaigerová a Katharina Schützenhöferová 31:29, 13:21 a 15:7. Šesté nasazené Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová zdolaly Finky Taru Lahtiovou a Riikku Lehtonenovou 21:8 a 21:17 a neztratily ve skupině ani set. Oba páry mají díky přímému postupu do play off v úterý volno a ve středu je čekají zápasy ve vyřazovací části.