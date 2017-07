Čeští fotbalisté postoupili do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 19 let. Svěřenci trenéra Jana Suchopárka v závěrečném utkání skupiny A porazili domácí Gruzii 2:0 a obsadili druhé místo za Portugalskem. Tomu výhru ve skupině nesebrala ani závěrečná remíza 2:2 se Švédskem.

České volejbalistky vyhrály i druhý zápas na turnaji Grand Prix druhé divize v Peru. Portoriko porazily 3:1 a po předchozím hladkém vítězství nad Kolumbií drží neporazitelnost. Čeká je závěrečný zápas s domácí reprezentací, která má na kontě rovněž dvě výhry a stejný poměr setů 6:1. V příštím týdnu odehrají volejbalistky tři zápasy v Portoriku a poslední třetina základní části Grand Prix je čeká v Kanadě. Final Four druhé divize bude hostit Ostrava 29. a 30. července, česká reprezentace má coby pořadatel účast jistou.