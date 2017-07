Judista Lukáš Krpálek je ve finále čínské Grand Prix v Chu-che-chao-tche a má jistou medaili, přestože bojuje se silnou bolestí zad, kvůli níž zvažoval odstoupení. V semifinále však porazil nasazenou jedničku Rusa Andreje Volkova a v boji o zlato vyzve Dúrenbajara Ulzíbajara z Mongolska. "Teď ještě poslední zápas a snad to nějak zvládnu. Medaile je doma, ale stejně budu chtít vyhrát," dodal Krpálek.

Oštěpař Jakub Vadlejch si na mítinku Diamantové ligy v Paříži vyrovnal osobní rekord výkonem 88,02 metru a skončil druhý. Získal sice skalp olympijského vítěze Thomase Röhlera, který skončil hodem dlouhým 87,23 třetí, ale porazil ho o 72 centimetrů další člen silného německého týmu Johannes Vetter. Mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý nenavázal na zlepšení při středeční Zlaté tretře, kde poprvé v sezoně překonal osmdesátimetrovou hranici. Výkonem 76 metrů obsadil devátou příčku.

Beachvolejbalistky Markéta Nausch Sluková a Barbora Hermannová vybojovaly na majoru v Poreči stříbro a zkompletovaly společnou medailovou sbírku ze Světového okruhu. Ve finále podlehly Kanaďankám Sarah Pavanové a Melisse Humanaové-Paredesové po maratonském prvním setu 34:32, 12:21 a 6:15. Úřadující vicemistryně Evropy našly na porečském písku přemožitelky po šesti zápasech a na turnaji kategorie major zaznamenaly největší úspěch.

Moderní pětibojaři Vojtěch Hercík a Karolína Křenková získali v závěrečné smíšené štafetě na juniorském mistrovství Evropy v Barceloně bronz. Do české sbírky tak přidali už pátou medaili. V závodu mixů česká dvojice zaostala o deset bodů za domácími Španěly, zlato získali Jean Baptiste Mourcia s Lisou Riffovou z Francie. Bronz uhájili Hercík s Křenkovou, kteří předvedli nejlepší šerm ze všech jedenácti párů, o pouhé tři body.

Adam Ondra získal potřetí stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v lezení na obtížnost. Úřadujícího světového šampiona překonal v chladném finále v Campitellu di Fassa v Trentu Francouz Romain Desgranges. Stejné pořadí mělo předtím i semifinále, Desgranges ovládl šampionát i v roce 2013. Čtyřiadvacetiletý sportovní lezec z Brna Ondra, jenž loni v listopadu v rekordním čase přelezl patrně nejtěžší vícedélkovou cestu světa Dawn Wall v masivu El Capitan v Yosemitech, sbírá z MS i ME pravidelně medaile. V nové olympijské disciplíně by měl i za tři roky v Tokiu útočit na zápis do historie.

Úvodní časovku na Tour de France vyhrál v deštivém Düsseldorfu britský cyklista Geraint Thomas. Třítýdenní cestu za obhajobou žlutého trikotu zahájil Chris Froome šestým místem, nejlepší z trojice Čechů byl jednatřicátý Zdeněk Štybar. Už v první etapě skončil závod pro zkušeného Španěla Alejandra Valverdeho, který na mokré trati v zatáčce tvrdě upadl a po nárazu do bariéry byl odvezen do nemocnice. Roman Kreuziger měl odstup téměř minuty na Thomase a obsadil 78. místo, debutant na Tour a loni ještě biker Ondřej Cink ztratil minutu a 13 sekund (117. místo).

Hokejový útočník Radim Vrbata bude v NHL nově hrát za Floridu. S Panthers se domluvil na roční smlouvě se základním platem 2,5 milionu dolarů, na bonusech může podle informací kanadské televizní stanice TSN vydělat 1,25 milionu dolarů. Šestatřicetiletý odchovanec Mladé Boleslavi hrál naposledy za Arizonu, na Floridě má šanci nahradit Jaromíra Jágra, který se s klubem nedohodl na podmínkách nové smlouvy.

Hokejový útočník Martin Hanzal bude v NHL nově hrát za Dallas. Třicetiletý urostlý centr podepsal se Stars jako volný hráč tříletou smlouvu, která mu podle TSN zajišťuje příjem 4,75 milionu dolarů ročně. "Jsem hrozně spokojený - s délkou i výší kontraktu. Dallas má velké ambice, budu mít šanci hrát o play off a Stanley Cup," uvedl Hanzal pro ČTK.