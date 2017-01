23-01-2017 06:35 | Zdeňka Kuchyňová

Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá. Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený.

Tenistka Barbora Strýcová skončila na grandslamovém Australian Open stejně jako loni v osmifinále. Šestnáctá nasazená prohrála se světovou dvojkou Američankou Serenou Williamsovou 5:7 a 4:6. Strýcová vzdorovala dvaadvacetinásobné grandslamové šampionce Sereně Williamsové hodinu a tři čtvrtě. Za svůj výkon vyslechla hlasité ovace publika v Rod Laver Areně. Divákům ukázala srdíčko a cestou do šaten hodila fanouškům raketu.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Tenistka Barbora Strýcová skončila na grandslamovém Australian Open stejně jako loni v osmifinále. Šestnáctá nasazená prohrála se světovou dvojkou Američankou Serenou Williamsovou 5:7 a 4:6. Strýcová vzdorovala dvaadvacetinásobné grandslamové šampionce Sereně Williamsové hodinu a tři čtvrtě. Za svůj výkon vyslechla hlasité ovace publika v Rod Laver Areně. Divákům ukázala srdíčko a cestou do šaten hodila fanouškům raketu.



Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá. Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený.



Polský skokan na lyžích Kamil Stoch si v Zakopaném připsal čtvrté vítězství ve Světovém poháru za sebou a zvýšil průběžné vedení v seriálu. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil patnáctou příčku, tři místa za ním skončil Viktor Polášek, který si vylepšil osobní maximum. Bodoval i pětadvacátý Jakub Janda.