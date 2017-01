06-01-2017 08:40 | Martina Bílá

Radek Štěpánek a Kanaďan Vasek Pospisil na prvním společném turnaji titul nezískali. V Dauhá prohráli finále s francouzskými tenisty Jérémym Chardym a Fabricem Martinem 4:6, 6:7. Osmatřicetiletý Štěpánek se s Pospisilem, synem českých rodičů, dohodl na spolupráci loni v září, jenže pak musel předčasně ukončit sezonu kvůli zdravotním problémům. V Dauhá začal tenisový rok dobře, z kvalifikace dvouhry se probil do čtvrtfinále a s Pospisilem dnes hodinu a půl bojovali o deblovou trofej.

Tenistka Karolína Plíšková si na úvod sezony zahraje o titul na turnaji v Brisbane. Loňská finalistka US Open porazila v semifinále Ukrajinku Elinu Svitolinovou bez větších problémů 6:2 a 6:4.

Kateřina Siniaková postoupila do finále tenisového turnaje v Šen-čenu. Dvaapadesátá hráčka světa v semifinále zdolala světovou desítku a třetí nasazenou Britku Johannu Kontaovou 1:6, 6:4 a 6:4. Soupeřkou Siniakové v sobotním duelu bude Američanka Alison Riskeová. Dvacetiletá Siniaková zkusí na třetí pokus získat svůj první titul ve dvouhře na turnaji WTA. Loni prohrála ve finále v Bastadu a Tokiu.

Pětinásobný vítěz kategorie čtyřkolek Josef Macháček odstoupil z Rallye Dakar po nehodě v závěru čtvrté etapy, při níž si vykloubil rameno a poranil nohu. Šestého muže průběžného pořadí dopravil do nemocnice vrtulník. Před odjezdem do Jižní Ameriky devětapadesátiletý Macháček tvrdil, že Dakar jede naposledy.

V celém Česku je plošná chřipková epidemie. Novinářům to řekl předseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula. Podle něj nemocných chřipkou "raketově" přibylo a v současnosti je 1528 nemocných na 100.000 obyvatel. Podle hlavní hygieničky Evy Gottvaldové se nemocnost chřipkou v zemi zvýšila proti minulému týdnu o téměř 49 procent. Nemocných přibylo ve všech věkových skupinách a ve všech krajích, nejvíce jich je ale v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Na severu Moravy tento týden evidují pět závažných případů chřipky, z toho jedno úmrtí.

Situace Romů v českých základních školách se ve srovnání se školním rokem 2015/2016 příliš nezměnila. Stále tvoří přes 30 procent žáků, na které jsou při vzdělávání kladeny nižší nároky kvůli jejich lehkému mentálnímu postižení (LMP). Vyplývá to z kvalifikovaných odhadů počtu Romů ve školách, které zveřejnilo ministerstvo školství. Úřad upozornil na to, že nejde o statistiku a údaje mohou být zkresleny subjektivním přístupem ředitelů k posuzování počtu romských žáků v jejich škole. Může to tak zkreslit i posuzování trendů. Počty romských žáků s ohledem na program, podle kterého se vzdělávají, se zjišťovaly počtvrté. Podruhé byly zapojeny všechny školy. Používá se definice, podle níž je za Roma považován ten, kdo se tak sám identifikuje nebo ho za příslušníka tohoto etnika považuje okolí. Ředitelé nespojují údaje s konkrétními žáky, poskytují jen odhady za celou školu.