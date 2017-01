Zprávy Sport

03-01-2017 06:44 | Zdeňka Kuchyňová

Lyžařka Šárka Strachová je po úvodním kole slalomu Světového poháru v Záhřebu třetí a útočí na první stupně vítězů po téměř roce. Za vedoucí Slovenkou Veronikou Velez-Zuzulovou zaostala o 41 setin sekundy. O překvapení se postarala americká favoritka Mikaela Shiffrinová, která místo útoku na třinácté slalomové vítězství za sebou po chybě první kolo nedokončila. Čeští hokejisté prohráli ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let s Kanadou 3:5. Připsali si čtvrtou porážku v pátém utkání na turnaji a obsadí konečné šesté místo. Mužstvo tak nedokázalo ukončit čekání na další českou medaili na juniorském šampionátu. Naposledy reprezentace uspěla v roce 2005, kdy Češi získali bronz. Od té doby nedokázali postoupit do semifinále. Kanaďané se v semifinále utkají se Švédskem, druhou dvojici tvoří USA a Rusko. Martin Kolomý s kamionem Tatra vyhrál první etapu Rallye Dakar. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže absolvovali jen 39 kilometrů měřený úsek, na kterém jezdec týmu Buggyra Racing porazil druhého Tona van Genugtena z Nizozemska o třináct sekund. Kolomého týmový kolega Aleš Loprais byl čtvrtý. Šestnáctým místem mezi automobily vstoupil do rallye Martin Prokop, nejrychlejší čas zajel Násir Attíja z Kataru. Nejlépe z českých motocyklistů začal Ondřej Klymčiw, který dojel na 31. místě. Josef Macháček byl se čtyřkolkou na trase z Asunciónu do argentinského města Resistencia devátý. Jiří Veselý a Radek Štěpánek, kteří předchozí sezonu ukončili předčasně v říjnu kvůli zdravotním problémům, zahájili nový tenisový rok vítězně v Dauhá. Třiadvacetiletý Veselý v úvodním kole turnaje s dotací 1,3 milionu dolarů porazil tureckého soupeře Anila Yüksela 6:2, 6:3. Osmatřicetiletému Štěpánkovi vzdal jeho soupeř Marcos Baghdatis z Kypru za stavu 6:4, 5:3. Tenistka Karolína Plíšková porazila ve druhém kole v Brisbane 6:1, 6:4 americkou kvalifikantku Asiu Muhammadovou a na prvním turnaji sezony postoupila bez větších problémů do čtvrtfinále. Světová šestka zdolala 189. hráčku žebříčku, jež si v úvodním kole připsala teprve druhou výhru na WTA Tour v kariéře, za hodinu a čtvrt. Barbora Strýcová vstoupila do nového tenisového roku vítězstvím 6:4, 6:3 nad krajankou Barborou Štefkovou na turnaji v Aucklandu. V druhém kole se na Novém Zélandu fedcupová hrdinka utká se svou parťačkou z olympijského turnaje v Riu de Janeiro Lucií Šafářovou, jež v pondělí vyřadila jinou Češku Denisu Allertovou. Tenisté Lucie Hradecká a Adam Pavlásek porazili na Hopmanově poháru v Perthu Nicka Kyrgiose a Dariu Gavrilovovou 2:1. Australané tak neobhájí titul.

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Návrh: Sociální bydlení by zajišťoval nový úřad, obce dobrovolně 04-01-2017 16:31 | Martina Bílá Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.

Omezení na D8 potrvá zhruba ještě tři měsíce 04-01-2017 16:07 | Martina Bílá Omezení na nově otevřeném úseku dálnice D8 u prackovické estakády potrvá zhruba ještě tři měsíce. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce nejprve dokončit kotvící prvky na nestabilním území, řekl ČTK mluvčí ŘSD Jan Rýdl. Provoz kolem estakády u Prackovic je od otevření dálnice v polovině prosince sveden do jednoho pruhu.

Předprodeje zájezdů na léto jsou zatím o pětinu vyšší než loni 04-01-2017 14:53 | Martina Bílá Předprodeje zájezdů na léto, tzv. first minute, které jsou výrazně levnější než běžné zájezdy, jsou letos zatím o pětinu vyšší než loni, kdy byla poptávka ovlivněna obavami lidí o bezpečnost v některých destinacích. Cestovní kanceláře registrují oživení zájmu o Egypt a Turecko a výrazný nárůst prodejů zájezdů do Spojených arabských emirátů. ČTK to sdělila Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.

Divocí koně by do parku Podyjí u Znojma měli dorazit v březnu 04-01-2017 14:34 | Martina Bílá Jedenáct divokých koní se ve dvou lokalitách Národního parku Podyjí na Znojemsku bude prohánět nejspíš už v březnu, řekla ČTK Markéta Dušková ze společnosti Beleco. Společnost získala grant na pětiletou péči o přírodu. Koně na Znojemsko dorazí z Exmooru v Anglii. Udržovat budou celkovou plochu bezmála 70 hektarů, půjde o lokality Mašovická střelnice a Havranické vřesoviště. "Na rozdíl od domácích zvířat nejsou vybíraví a spásají i ty nejhorší porosty, včetně agresivních druhů trav nebo náletových dřevin. Tím uvolňují prostor pro cenné druhy květin a motýly, kteří jsou na nich závislí," popsal přínos pastvy Dalibor Dostál, ředitel společnosti Česká krajina, která má zavedení pastvy koní v Podyjí má na starosti. Dvě stáda divokých koní se už prohánějí na pastvinách v bývalém vojenském prostoru Milovice ve středních Čechách, celkem spásají zhruba 160 hektarů.

Ministerstvo doporučuje zvýšenou obezřetnost při cestách do Indie 04-01-2017 11:54 | Martina Bílá V Indii hrozí v nejbližší době útoky na západní a turistické cíle, varuje české ministerstvo zahraničí. Úřad proto doporučil českým občanům, aby se vyhýbali místům, kde se srocuje větší množství lidí. Obezřetní by Češi měli být také v hotelových areálech nebo na plážích, uvádí ministerstvo na webu. Ministerstvo lidem nabízí i pomoc velvyslanectví v Dillí.

Soud potvrdil nevinu úředníků i většinu trestů v kauze Promopro 04-01-2017 11:50 | Martina Bílá Osvobození trojice bývalých vysoce postavených úředníků ze sekce pro české předsednictví EU, které obžaloba vinila v tzv. kauze Promopro, je pravomocné. Rozhodl o tom pražský vrchní soud. Odvolací senát zároveň stanovil, že do vězení půjde všech sedm obžalovaných podnikatelů - zpřísnil totiž trest Václavu Čadovi, který jako jediný původně odešel od soudu s podmínkou. Nejpřísněji potrestaným zůstal jednatel Promopra Jaroslav Veselý, který si má odpykat devět let odnětí svobody. Promopro získalo v roce 2008 od úřadu vlády bez výběrového řízení zakázku na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví. Veselý pak podvodně předkládal k vyúčtování i faktury za smyšlené služby. Další odsouzení muži převáděli nelegálně získané peníze na jiné firmy. Státu tak vznikla škoda v řádu stamilionů korun.

Kniha historika Koury popisuje swing jako odpor proti ideologii 04-01-2017 11:48 | Martina Bílá Kniha historika Petra Koury Swingaři a potápky v protektorátní noci popisuje swing jako způsob odporu mládeže proti nacistické okupaci a ideologii. Autor v publikaci s podtitulem Česká swingová mládež a její hořkej svět analyzuje nejen samotné projevy tuzemské swingové subkultury jako oblečení, účes nebo jazyk, ale věnuje se i obdobným subkulturám ve Spojených státech, Francii, Německu nebo v Rakousku. "Je to první dílo, které se zasvěceně a se sympatií věnuje fenoménu, jež byl za nacistické okupace a později v lidové demokracii jedním z nejzajímavějších a nejneprozkoumanějších výrazů odporu k ideologickým režimům v Evropě," napsal v předmluvě k objemné publikaci vznikající mnoho let Josef Škvorecký. Spisovatel, který zemřel v roce 2012 v Torontu, jazzovou mládež popsal ve své knize Zbabělci. Slovní spojení "hořkej svět" použité Kourou v podtitulu pak pochází ze stejnojmenné sbírky povídek Škvoreckého.

EET provoz restaurací nezkomplikovala, některé hospody zdražily 04-01-2017 11:06 | Martina Bílá Nová povinnost elektronicky evidovat tržby (EET) provoz restaurací v Olomouckém kraji příliš nezkomplikovala, avšak od loňského prosince zvýšila náklady pohostinství až o tisíce korun měsíčně. Některé restaurace už kvůli tomu zdražily pivo či jídlo a některé provozovny zůstaly po zavedení EET zavřené, vyplývá z ankety ČTK.

CRIF: Každý pátý dospělý Čech má živnostenský list 04-01-2017 10:08 | Martina Bílá V Česku má živnostenské oprávnění téměř 1,8 milionu lidí, tedy každý pátý Čech starší 15 let. Svoji živnost však vykonává pouze 1,4 milionu lidí. Třetinu podnikatelů s aktivní živností tvoří ženy. Nejvíce živnostníků podniká v obchodě. Vyplývá to z analýzy dat portálu informaceofirmach.cz společnosti CRIF Czech Credit Bureau. Typickým živnostníkem je muž, který dosahuje obratu do milionu korun a podniká v obchodě. Ženy s živnostenským oprávněním podnikají vedle obchodu především v profesních, vědeckých a technických činnostech.