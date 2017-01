Zprávy Sport

02-01-2017

Martin Kolomý s kamionem Tatra vyhrál první etapu Rallye Dakar. Účastníci 39. ročníku slavné soutěže absolvovali jen 39 kilometrů měřený úsek, na kterém jezdec týmu Buggyra Racing porazil druhého Tona van Genugtena z Nizozemska o třináct sekund. Kolomého týmový kolega Aleš Loprais byl čtvrtý.

SZÚ: V některých regionech ČR je epidemie chřipky

V některých regionech Česka je epidemie chřipky, nejvíce nemocných je v Olomouckém, Plzeňském, Moravskoslezském a Středočeském kraji a také na Vysočině. Vyplývá to ze souhrnné zprávy o výskytu chřipky v Česku v posledním prosincovém týdnu, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Za epidemii se považuje stav, kdy je více než 1600 až 1800 nemocných na 100.000 obyvatel.

Ministerstvo: Při střelbě v tureckém klubu nezemřeli žádní Češi

Žádní Češi nejsou mezi oběťmi teroristického útoku na noční klub v Istanbulu. ČTK to sdělilo ministerstvo zahraničí. Turecké úřady dokončily identifikaci 39 obětí neznámého střelce, většinou to byli cizinci. K útoku, který se stal během novoročních oslav, se přihlásil takzvaný Islámský stát.

Čeští policisté jeli posedmé hlídat hranice do Makedonie

Na zahraniční misi do Makedonie odjelo 40 českých policistů. Budou se pohybovat zejména v okolí města Gevgelija, které leží u hranic s Řeckem. Příští týden policisté pojedou na další zahraniční misi do Srbska, kde budou rovněž pomáhat střežit hranice schengenského prostoru. Novinářům to řekl policejní prezident Tomáš Tuhý. Policisté v cizině obvykle pomáhají s ostrahou hranice, dohlížejí na pořádek, dělají bezpečnostní prohlídky nebo kontrolují dopravní prostředky. V hlídkách působí se zahraničními kolegy, kteří jim také velí. Na makedonsko-řecké hranici bylo podle Tuhého při minulých misích už přes 200 českých policistů.

Zemřela i druhá z dívek z ČR, které v Británii srazilo auto

V britské nemocnici zemřela i druhá z dvojice dívek ve věku 11 a 12 let, které v Oldhamu na severozápadě Anglie srazilo na Silvestra auto a které pocházely z České republiky. Informovala o tom britská zpravodajská stanice BBC. Hned na místě neštěstí zemřela dvanáctiletá dívka, zatímco její jedenáctiletá sestřenice byla hospitalizována v kritickém stavu.

Zvýšená bezpečnostní opatření potrvají přinejmenším do pátku

Zvýšená bezpečnostní opatření, která policie přijala po prosincovém teroristickém útoku v Berlíně, potrvají přinejmenším do pátku. V tiskové zprávě to oznámil ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Policie po atentátu na berlínský vánoční trh posílila hlídky a na některých frekventovaných místech umístila zátarasy. Tato opatření měla původně platit do pondělí. "S ohledem na aktuální situaci nebude sice v ulicích vidět tolik hlídek jako v minulých dnech, policie se však bude dále ve zvýšené míře zaměřovat na ochranu významných měkkých cílů," uvedl Chovanec. Policisté se kvůli povánočním výprodejům podle něho zaměří například na obchodní centra.

Podnikatelské svazy napadly u ÚS omezení prodeje o svátcích

Podnikatelské svazy podaly ústavní stížnost, ve které žádají zrušení zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě. Podnět, který iniciovaly Svaz obchodu a cestovního ruchu a Hospodářská komora a podepsalo 19 senátorů, byl odeslán Ústavnímu soudu na konci loňského roku. Podle ankety ČTK mezi řetězci se norma negativně podepsala na jejich tržbách. I když lidé více nakupovali ve dnech před a po svátcích, ztrátu ze zavřených obchodů to nedokázalo vynahradit. Ze zavřených velkých obchodů profitovali menší prodejci a e-shopy. Obchody musí podle nové legislativy zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích.

Já, Olga Hepnarová a Rodinný film uspěly v nominacích cen kritiků

Nejvíce nominací na Ceny české filmové kritiky 2016 má snímek o české vražedkyni Já, Olga Hepnarová natočený dvojicí Petr Kazda a Tomáš Weinreb a drama Rodinný film Olma Omerzua. Oba snímky posbíraly šest nominací. Filmoví kritici celkem nominovali 13 filmů. Ceny kritici udělí v devíti kategoriích. Nově přibyla kategorie nazvaná Mimo kino, která chce upozornit na počiny mimo klasickou kinodistribuci, které vznikají pro televizi, internet či galerie. Vyhlášení výsledků se uskuteční na slavnostním večeru v Divadle Archa v sobotu 28. ledna 2017.

Na anonymních vkladních knížkách ČS zůstalo 1,78 miliardy Kč

Na anonymních vkladních knížkách České spořitelny, jejichž výplata skončila definitivně s rokem 2016, zůstalo 1,78 miliardy Kč. Počet nevyzvednutých vkladů činil 2,456 milionu. Česká spořitelna o tom informovala ČTK. Peníze dostane od spořitelny Nadace Depositum Bonum. Platnost anonymních vkladních knížek podle zákona o bankách skončila v závěru roku 2002, ale spořitelna lhůtu pro výplatu peněz několikrát prodloužila.