Spor o Pocheho trvá, čeká se na jeho schůzku se Zemanem

Spor, zda bude ministrem zahraničí europoslanec Miroslav Poche (ČSSD), kterého v chystané vládě ANO a ČSSD odmítají komunisté i prezident Miloš Zeman, pokračuje. Rozpory nevyřešily ani schůzky premiéra Andreje Babiše (ANO) s předsedy sociálních demokratů a komunistů Janem Hamáčkem a Vojtěchem Filipem. Babiš počká s oznámením jmen nových ministrů na jednání Zemana s Pochem, řekl novinářům Filip. Premiérovi také zopakoval výhrady komunistů k práci ministra dopravy Dana Ťoka a zdravotnictví Adama Vojtěcha (oba za ANO). Babiš ani Hamáček se k úterním konzultacím nevyjádřili.

Hamáček se chtěl od Babiše dozvědět, koho do vlády navrhuje ANO. Premiér v neděli představil jména Zemanovi, proti původním předpokladům je ale nezveřejnil. Zdůvodnil to mimo jiné tím, že s některými adepty na ministry dosud nestihl mluvit. Babiš kvůli výhradám KSČM a prezidenta nechce Pocheho do ministerské funkce navrhnout, ČSSD však na jménu vlivného člena pražské organizace trvá.