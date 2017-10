Společnost Travel Service ovládne České aerolinie. Dohodla se současnými akcionáři ČSA aerolinkami Korean Air a státní firmou Prisko na odkupu jejich akcionářských podílů. Stát ale ještě může od smlouvy odstoupit do pěti pracovních dnů po obdržení posledního souhlasu příslušného antimonopolního úřadu v případě, že se tak rozhodne. V tiskové zprávě to sdělila společnost Travel service.

Travel Service nyní má v ČSA 34 procent akcií a po vypořádání transakcí se stane majoritním akcionářem ČSA s podílem 97,7 procenta. V případě, že by stát od smlouvy odstoupil, by firma držela v ČSA 78,7procentní podíl. Travel Service patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost CEFC.