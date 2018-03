Spis o procesu Slánský chybí v archivu, záznam by měl být památka

Národní archiv nemá mezi svými dokumenty soudní spis z politického procesu s Rudolfem Slánským a dalšími odsouzenými v roce 1952. ČTK to řekla Alena Šimánková z Národního archivu (NA). O to cennější by mohl být nedávný nález audiovizuálních záznamů z největšího politického procesu z dob komunismu. Z někdejšího pražského krajského soudu, kde podle Šimánkové spis ležel do 90. let, pravděpodobně nikdy do centrálního archivu nedoputoval. Historikové uvádějí, že nalezené filmové záznamy procesu by se měly stát památkou, stejně jako tomu je v případě záznamu procesu s Miladou Horákovou. Podle historika Petra Blažka by se okolnosti přechovávání záznamů měly vyšetřovat. Filmový materiál našel správce konkurzní podstaty ve zkrachovalé továrně v Panenským Břežanech. Po zveřejnění se přihlásil zástupce firmy Václav Hlásek s tím, že bedny se záznamy patří jemu. Ředitel Národního filmového archivu (NFA) Michal Bregant uvedl, že archivní materiál patří státu a nemohl nikdy být v soukromých rukou.