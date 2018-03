Souhlas se zpracováním údajů by měly děti smět dát od 15 let

Souhlas se zpracováním osobních údajů by měly mít možnost bez souhlasu rodičů udělit děti od 15 let. Počítá s tím návrh zákona o zpracování osobních údajů, který schválila vláda. Původní předloha počítala s tím, že by hranice byla na 13 letech, kabinet však i z iniciativy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) podpořil vyšší hranici, řekl novinářům ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO). Norma vychází z nových unijních pravidel ochrany soukromí (GDPR), ministerstvo vnitra doufá, že je prosadí Sněmovnou zrychleně.

Unijní norma umožňuje státům zvolit hranici mezi 13 a 16 lety. Odbory i zaměstnavatelské svazy při projednávání normy trvaly na zachování 16 let věku. Ministerstvo to ale označovalo za nepřiměřené, aby téměř šestnáctileté dítě potřebovalo souhlas svých zákonných zástupců například k instalaci nebo využívání komunikační aplikace nebo sociální sítě, když je plně trestně odpovědné. Podle Janů nakonec padla volba na 15 let, protože to koresponduje i s hranicemi v občanském a trestním právu.