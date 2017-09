Soud zrušil zajišťovací příkazy celního úřadu vůči firmě FAU

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí celníků o zajišťovacích příkazech pro opavskou firmu FAU za zhruba 340 milionů korun. Celní úřad podle něj neměl důvod pro tak masivní zajištění. Tisková mluvčí Generálního ředitelství cel Martina Kaňková řekla ČTK, že celní správa se ke kauze vyjádří až v pondělí. Finanční správa firmu FAU podezřívá z vědomého zapojení do karuselového podvodu. FAU vlastní v areálu přerovské firmy Precheza z holdingu Agrofert sklad pohonných hmot. Po zásahu Finanční správy a celníků se FAU dostala loni v říjnu do insolvence, o dva měsíce později ji soud poslal do konkurzu. Právní zástupce firmy FAU Alfréd Šrámek u soudu novinářům řekl, že pokud budou zajišťovací příkazy definitivně zrušeny, bude firma pravděpodobně žádat po státu miliardovou náhradu škody.