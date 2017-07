Sedm let vězení a peněžitý trest 21,9 milionu korun navrhl státní zástupce Jan Kořán pro Marka Dalíka při odvolacím jednání, které se týká kauzy nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Obhájci naopak chtějí případ vrátit k novému projednání, případně trest podmíněný. Dalík odmítl, že by požádal na schůzce se zbrojaři o půlmiliardový úplatek. Podle něj částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely. Dalík nyní uvedl, že se rozhodl změnit původní výpověď při pobytu ve vězení. "Nejprve bych chtěl říct, že jsem u výpovědí nepovídal úplně všechno. Nechtěl jsem lhát nebo zatajovat pravdu, ale věděl jsem, že ostatní svědci by nepotvrdili, co já řeknu kvůli obavám o beztrestnost a kariéry," řekl Dalík. Zdůraznil také, že se necítí být z ničeho vinen.