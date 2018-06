Soud potrestal tři osoby za zapálení kostela v Třinci-Gutech

Za zapálení dřevěného kostela v Třinci-Gutech si trojice mladíků odpyká několik let vězení. Krajský soud v Ostravě jim vyměřil trest 3 a půl roku, 8 let a 9 let. Nejvyšší trest dostal muž, který zapálení vzácné památky vymyslel.

Dva z trojice se k činu přiznali, třetí vinu odmítal. Oheň loni v létě způsobil škodu přes 20 milionů korun, historická škoda je ale nevyčíslitelná. Vzácný středověký kostel Božího Těla byl národní kulturní památkou. Na jeho místě vznikne věrná replika.