Soud poslal exhejtmana Ratha za korupci na 8,5 roku do vězení

Za korupci u veřejných zakázek Středočeského kraje má jít bývalý hejtman David Rath na 8,5 roku do vězení. Rozhodl o tom dnes Krajský soud v Praze, který někdejšímu vrcholnému politikovi sociální demokracie vyměřil stejný trest jako před třemi lety. Nařídil také, aby Rathovi propadlo zhruba 22 milionů korun, které mu zabavila policie. Rozsudek není pravomocný, lze se proti němu odvolat. Rath k dnešnímu jednání soudu nedorazil. Vyjádřit se k němu chce na tiskové konferenci. Manžele Kateřinu a Petra Kottovy, kteří podle obžaloby machinace s tendry organizovali, potrestal soud 7,5 lety vězení. Podle soudu by měli přijít také o peníze a cenné papíry, které se našly u nich doma a na bankovních účtech. Podnikatelka Lucia Novanská má jít do vězení na pět let, soud jí uložil i peněžitý trest. Ivaně Salačové, která se ke korupci přiznala, uložil soud za korupci podmínku. Podnikatelka v Rathově kauze figurovala jako spolupracující obviněná.

Soud obžalovaným vyměřil stejné tresty jako v roce 2015. Verdikt však o rok později zrušil vrchní soud kvůli použitým odposlechům. Loni se případ dostal k Nejvyššímu soudu, který naopak rozhodl o tom, že odposlechy jako důkaz použít lze. Případ se tak musel před soudem řešit znovu. Státní zástupce Jirát není spokojen s tím, že Rathovi a manželům Kottovým nepropadl veškerý majetek, jak soudu navrhoval. David Rath už v úterý podal k vrchnímu soudu odvolání proti rozsudku ve své korupční kauze, který Krajský soud v Praze vynesl dnes. Chce tím dokázat, že jeho trest 8,5 roku vězení byl předem daný. Justice podle něj plní zadání některých politiků, jmenoval prezidenta Miloše Zemana. Informace o dnešním verdiktu měl z okruhu soudního senátu, který o věci rozhodoval, dodal.