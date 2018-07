Soud osvobodil většinu lidí obviněných kvůli nosorožčím rohům

Soud zprostil obžaloby většinu lidí, které žalobci vinili z účasti v gangu obchodujícím s nosorožčími rohy. Odsuzující rozsudek si vyslechl pouze Mao Nguyen Hue, jenž dostal dvouletou podmínku a peněžitý trest 600.000 korun za neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy. Verdikt není pravomocný. Obžalobě čelilo 16 lidí, přičemž všem z nich hrozilo dva až osm let vězení. Státní zástupce s rozhodnutím soudu nesouhlasí. Nelegální obchod se podle obžaloby uskutečňoval v letech 2011 až 2013. Organizátoři trestné činnosti tehdy prý sháněli lovce, kteří jezdili do JAR lovit nosorožce tuponosého jižního. Lovcům platili pobyt a další náklady, které obvykle přesahovaly částku jednoho milionu korun, a sehnali povolení k vývozu trofeje do Česka. Rohy nejčastěji putovaly přes letiště v Bratislavě a Praze.

Vývoz trofejí z JAR trestný není, trestné je však následný obchod s nosorožčími rohy. Gang podle státního zástupce prodal nebo se pokusil o prodej 24 rohů v celkové hodnotě téměř 96 milionů korun. Obžalovaní vinu odmítají. Lovci u soudu tvrdili, že neměli tušení, že by dělali něco nelegálního. Shodně také popřeli, že by za lov dostali zaplaceno. Někteří tvrdili, že ani nevěděli o tom, že by měli na jihoafrické farmě střílet zvířata. Prý si původně měli jen užívat na safari.