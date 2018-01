Soud EU:Pravidla ČR pro některé řidičské průkazy porušují směrnici

Soudní dvůr Evropské unie potvrdil názor Evropské komise, že Česká republika svými pravidly pro řidičské průkazy kategorií C/C1 a D/D1, tedy pro mikrobusy a nákladní vozidla, porušuje příslušnou unijní směrnici. Rozsudek soud oznámil v tiskové zprávě.

Na potřebu příslušné úpravy české legislativy upozorňovala Evropská komise Prahu od léta 2014, o rok později česká strana slíbila, že změny udělá. Ale nestalo se tak a komise se proto po uplynutí příslušné lhůty obrátila na unijní soud. Komise Česku vytýkala, že umožňuje držitelům řidičských průkazů kategorií C/C1 řídit nejen odpovídající nákladní vozidla, ale také mikrobusy s kapacitou do osmi osob. Podle komise totiž směrnice o řidičských průkazech jednoznačně určuje, že řízení vozidel převážejících pasažéry má být vyhrazeno držitelům řidičských průkazů kategorií D nebo D1. Řidičská oprávnění kategorie C a C1 jsou pak určena pro řízení nákladních vozidel. Komise také Česku vytýká, že pro kategorii D1 vyřazuje možnost řídit vozidla s kapacitou do osmi pasažérů.