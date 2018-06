Současný africký tanec ukáže v Praze jeho slavná protagonistka

Jako matka současného afrického tance bývá označována choreografka a tanečnice Germaine Acognyová. Za svůj život získala řadu poct. Studovala již v 60. letech minulého století v Paříži, v roce 1968 založila první taneční studio v Dakaru. Ani po sedmdesátce se neváhá vracet na scénu a dnes se představí v Divadle Ponec divákům festivalu Tanec Praha. Organizátoři si výraznou postavu současného tance vybrali do programu nejen proto, že jeho letošní podtitul zní "Na věku nikdy nezáleželo méně". V představení Somewhere at the Beginning (Někam na začátek), v němž sama účinkuje a které dnes večer v Praze uvede, se vrací ke svým kořenům.