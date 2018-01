Souboj ve druhém kole bude podle politologů tvrdý, ale otevřený

Souboj ve druhém kole prezidentské volby bude velmi tvrdý, zřejmě i s negativní kampaní, ale otevřený. Vyplývá to z názorů politologů oslovených ČTK. Současný prezident Miloš Zeman totiž podle nich pravděpodobně vyčerpal svůj rezervoár voličů, kdežto jeho soupeři Jiřímu Drahošovi může podíl hlasů výrazně narůst. Postup Zemana a Drahoše není podle politologů překvapením. V prvním kole měl Zeman nad Drahošem výrazný náskok, přes deset procentních bodů. Boj v dalším kole ale již bude asi vyrovnanější.

Současný prezident již podle Ladislava Mrklase ze soukromé vysoké školy CEVRO Institut nemá oproti Drahošovi velké rezervy, z nichž by mohl čerpat další hlasy. Drahoš naopak bude mít otevřenou podporu několika nepostupujících kandidátů na prezidenta, jejichž voliče by mohl získat. Otázka ale podle Mrklase je, jestli mají neúspěšní kandidáti autoritu k přesvědčení voličů. Zajímavý je podle politologů malý rozestup podle podílu hlasů na dalších místech za Zemanem a Drahošem. "Je to neúspěch pro Michala Horáčka, který se zdál být hlavním konkurentem Drahoše, a úspěch pro Pavla Fischera a Marka Hilšera," řekl Mrklas. "Drahoš, Fischer a Hilšer měli podobné voliče, a podpora voličů se tak mezi nimi přelévala," uvedl Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze.