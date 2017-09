Sokolové začínají nacvičovat skladby na svůj slet příští rok

Se zahájením sokolského cvičebního roku, který je téměř totožný se školním rokem, začíná v jednotách Sokolů nácvik na 16. všesokolský slet. Akce se uskuteční příští rok v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa. Rok sletu 22. září oficiálně zahájí Sletová štafeta, která bude součástí týdne s projektem Sokol spolu v pohybu. Ještě předtím si Sokolové 12. září připomenou 195 let od narození spoluzakladatele jejich hnutí Jindřicha Fügnera. Sletová štafeta ponese do Prahy poselství o všesokolském sletu z různých měst v Česku, ale i ze Slovenska, Německa a Polska, řekl ČTK mluvčí Sokola Zdeněk Kubín. Bude se konat od 22. do 24. září.

V Česku je asi 1150 tělocvičných jednot České obce sokolské (ČOS), které mají zhruba 160.000 členů, což Sokoly řadí mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku.