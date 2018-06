Social Watch: V Česku přetrvávají nerovné podmínky pro ženy a muže

V Česku se stále nedaří zajistit rovné podmínky pro ženy a muže. Přetrvává malé zastoupení žen v politice, v průměru pětinový rozdíl v odměňování či nízká zaměstnanost matek malých dětí. Novinářům to dnes řekli zástupci organizací Social Watch a Česká ženská lobby. Podle nich hrozí, že by se podmínky žen mohly ještě zhoršit, a to kvůli plánovaným škrtům a přesunům financí z EU na projekty. Na úterýpřipadá mezinárodní den rovnosti žen a mužů.

Podle šéfky České ženské lobby Jany Smiggels Kavkové by se situace mohla ještě zhoršit, a to kvůli plánovaným škrtům a přesunům peněz z fondů EU. "Máme signály, že ty existující aktivity mohou být v ohrožení. Ministerstvo práce, které administruje peníze z Evropského sociálního fondu, oznámilo, že plánuje zrušit všechny grantové výzvy na odstraňování nerovností v příštích třech letech a přesunout 1,8 miliardy na jiná témata," uvedla Kavková. Podle ní by se to dotklo například projektů na podporu zaměstnávání rodičů malých dětí, samoživitelek, lidí nad 55 let či migrantek. "Tyto skupiny jsou nejvíc ohroženy chudobou, důsledky tedy mohou být fatální," dodala Kavková.