Česko i po 27 letech od změny režimu zaostává za západními státy a propast se mu nedaří zmenšit. Tempo ekonomického růstu nestačí na to, aby se ČR úrovni vyspělých zemí přiblížila. Vyplývá to z výroční zprávy mezinárodní sítě Social Watch o situaci a udržitelném rozvoji v ČR za loňský rok. Dokument v Praze představili jeho autoři. "ČR představuje stále druhý svět. Po 27 letech jsme v situaci, která je hodně vzdálená tomu, co jsme si v roce 1990 představovali. Věci si vždy představujeme jinak, než jdou. Doufáme, že by agenda udržitelného rozvoje mohla změně napomoci," uvedl předseda české koalice Tomáš Tožička. Podle něj bude záležet na tom, jak bude ČR svůj plán udržitelného rozvoje do roku 2030 prosazovat. Podle ekonomky Ilony Švihlíkové se zmenšil potenciál regionu střední a východní Evropy, který by umožnil se k vyspělým zemím přiblížit.