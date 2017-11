Sochař Netík dostává po úspěchu ve Florencii velké množství nabídek ze zahraničí

Poté, co v říjnu na prestižním bienále ve Florencii získal bronzovou plaketu za sochařství, je o díla Jiřího Netíka ve světě velký zájem. Zjistil však, že vystavovat sochy ve světových galeriích znamená pro umělce velké vstupní náklady, především na převoz děl a výstavní plochu.

"Je to jiné než v Česku. Tady jsem nikdy za výstavu platit nemusel," řekl umělec, který dostal po říjnovém úspěchu v Itálii pozvání vystavovat třeba na Manhattanu nebo v Římě. "Je to ale strašně drahé," vysvětlil Netík agentuře ČTK. Vystavovatelé sice umělce pozvali, ale výstavní plochu společně s převozem děl by si musel zaplatit sám.

Přesto uvažuje o nabídce vystavovat své sochy v kostele San Lorenzo ve Florencii, kde jsou díla takových velikánů, jakými byli renesanční sochaři Donatello nebo Michelangelo.