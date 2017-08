Sochař Bartoloměj Štěrba dokončil na šumavském Mouřenci sochu sv. Mořice, patrona kostela v Anníně na Klatovsku. Socha vznikala 12 dní před zraky turistů. Bude umístěna do niky nad vchodem do 800 let starého kostela sv. Mořice. "Pan sochař ke kostelu přijel 24. července s více než 800 kilogramů těžkým kvádrem z hořického pískovce. Sochal od rána do večera, táboří a nocuje vedle kostela v dodávce," uvedl předseda spolku Přátelé Mouřence Lukáš Milota. Štěrbu poznal před lety na sympoziu v Chodové Plané, kde ho požádal, zda by vytvořil sochu pro Mouřenec. Sv. Mořic byl mský voják, velel ve 3. století legii, která odmítla obětování pohanským bohům, a proto nechal císař vojáky zabít. Sochu zdobí vojenská přilba, brnění s pláštěm a štítem s křesťanským křížem a dostane i zlacené kopí.