Sobotkova vláda už se omezí jen na neodkladné záležitosti

Vláda už po dnešku nebude schvalovat zákony, projednávat bude jen neodkladné záležitosti, evropskou agendu a materiály související se zahraniční politikou a bezpečnostní situací, řekl po jednání kabinetu premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Demisi současný kabinet podá den po skončení ustavující schůze nové Sněmovny na mimořádném jednání v souladu s Ústavou a ústavními zvyklostmi, uvedl Sobotka.

Premiér novinářům řekl, že v úvodu dnešního jednání, které bylo první po volebním víkendu, pogratuloval ministrům zvoleným do Sněmovny i stranám k dosaženým výsledkům. "Vláda se nyní bude soustředit jen na věci, které nesnesou odkladu," uvedl Sobotka. Nevyloučil to, že budou schválena nařízení, která nesnesou odkladu. Do nové Sněmovny po pondělku už kabinet nebude posílat zákony, dodal.