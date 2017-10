Sobotka zakončí bilancování své vlády s vicepremiéry

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) příští týden zakončí bilancování s členy vlády schůzkami s vicepremiéry Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL) a Richardem Brabcem (ANO). S ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou (ČSSD) zatím Sobotka nenašel společný termín, informoval ČTK mluvčí vlády Martin Ayrer.

S Bělobrádkem, který má jako místopředseda vlády na starosti vědu, výzkum a inovace, se Sobotka sejde ve středu po jednání vlády v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Krátce poté bude hovořit s ministrem životního prostředí Brabcem v budově Státního fondu životního prostředí. Po absolvování obou jednání by mohla premiérovi zbývat ještě schůzka s ministryní Marksovou. Podle informací ČTK z Úřadu vlády a ministerstva práce se zatím nepodařilo nalézt termín, ve kterém by se mohlo jednání uskutečnit. Příští týden je však pravděpodobně poslední příležitostí před volbami, kdy by se mohlo konat.