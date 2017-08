Sobotka: Zákon brání obstrukcím, které nezlepší životní prostředí

Stát by měl být schopen nastavit legislativu tak, aby zabránil bezdůvodným obstrukcím při stavebním povolování, které nevedou ke zlepšení životního prostředí. Novela stavebního zákona to splňuje. Na dotaz ČTK to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Reagoval na prohlášení některých ekologických organizací, že novela způsobila největší omezení občanských práv od roku 1989. Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (za ANO), která novelu předkládala, se o žádné omezení nejedná. Novela začne platit od začátku příštího roku.