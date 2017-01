27-01-2017 18:04 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

V pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) nastala havárie topení. V potrubí, které do nemocnice přivádí teplo, se objevila trhlina. Dodávky tepla zatím pokračují. Asi 100 pacientů bude v pondělí ráno rozvezeno do ostatních pražských nemocnic. Pro ty, kteří v nemocnici zůstanou, budou připravena přenosná topidla. Novinářům to dnes řekl ředitel IKEM Aleš Herman.

Návrh zákona o sociálním bydlení by měla legislativní rada vlády dostat k posouzení v příštích dnech. Ministerstvo práce by jí ho chtělo poslat do konce měsíce. ČTK to řekla ministryně Michaela Marksová (ČSSD). Věří, že se pak vládě podaří normu rychle projednat a do voleb prosadit. Podle návrhu by sociální byty měl přidělovat Státní fond rozvoje bydlení, obce by sociální bydlení měly dobrovolně. Iniciativa Mít svůj domov vyzvala kabinet, aby zákon schválil do konce ledna, jinak se prý už do voleb přijmout nestihne.