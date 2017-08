Sobotka: V4 chystá schůzku s Macronem kvůli vysílání pracovníků

Země V4 chystají společnou schůzku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Jednat s ním chtějí o navrhovaných změnách evropské směrnice o vysílání pracovníků. Chtějí, aby se tento předpis navztahoval na mezinárodní dopravu. Před svou středecni schůzkou s Macronem v Salcburku to řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Návrhy změn ve vysílání pracovníků představila loni na jaře Evropská komise. Pravidla by se měla zpřísnit. Staré členské země si stěžují na to, že levnější vysílané síly z východu unie ohrožují jejich pracovní místa. Nové unijní země zas argumentují tím, že by změny mohly ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně řidičů z povolání.